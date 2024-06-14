Идову считает, что Сафонов может вытеснить Доннарумму в «ПСЖ»

Бывший игрок «Локомотива» Брайн Идову высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сможет ли Матвей вытеснить Доннарумму? Почему нет? Доннарумма сам какой‑то фигней страдает! Думаю, может случиться то же, что и у Лунина в «Реале», — приводит слова Идову «Матч ТВ».

Сегодня, 14 июня, «ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего Сафонова из «Краснодара». Россиянин заключил контракт с французским грандом на пять лет.

В прошедшей кампании Сафонов сыграл в 30 встречах Российской премьер-лиги, пропустил 27 мячей и 11 раз смог сохранить свои ворота на замке.

Добавим, что на счету Сафонова 14 матчей в футболке национальной команды.