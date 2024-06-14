Сафонов поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ»

Российский голкипер Матвей Сафонов прокомментировал свой переход в «ПСЖ».

— Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», который является одним из величайших клубов с точки зрения истории. Я с нетерпением жду возможности встретиться со своими новыми товарищами по команде, защищать свои новые цвета и заставить болельщиков мной гордиться. Вперед, Париж! — приводит слова Сафонова официальный сайт парижан.

Ранее «ПСЖ» официально объявил о трансфере 25-летнего Сафонова из «Краснодара». Трудовой договор между сторонами заключен до 2029 года.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 20 миллионов евро.