Сафонов поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ»

Российский голкипер Матвей Сафонов прокомментировал свой переход в «ПСЖ».
— Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», который является одним из величайших клубов с точки зрения истории. Я с нетерпением жду возможности встретиться со своими новыми товарищами по команде, защищать свои новые цвета и заставить болельщиков мной гордиться. Вперед, Париж! — приводит слова Сафонова официальный сайт парижан.
Ранее «ПСЖ» официально объявил о трансфере 25-летнего Сафонова из «Краснодара». Трудовой договор между сторонами заключен до 2029 года.
Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 20 миллионов евро.
как по мне, вообще не понятен
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