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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» португальца, чей ценник превышает 100 млн евро

13 Июня 2024 • 22:12 Комментировать

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш стал трансферной целью ещё одного гранда.

Согласно недавним сообщениям, на 19-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». По информации журналиста Фабриса Хокинса, побороться за опорного хавбека также намерен «ПСЖ» – рулевой парижан Луис Энрике считает португальца приоритетной целью. Первые переговоры уже состоялись.

Главная проблема для потенциальных покупателей – ценник Невеша: «Бенфика» запрашивает за вундеркинда более 100 млн евро.

В прошедшем сезоне игрок провёл 55 матчей за лиссабонский коллектив во всех турнирах, также на его счету семь появлений на поле в составе сборной Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Луис Энрике трансферы футбола - лето 2024 Жоау Невеш ещё теги
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