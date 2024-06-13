Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» португальца, чей ценник превышает 100 млн евро

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш стал трансферной целью ещё одного гранда.

Согласно недавним сообщениям, на 19-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». По информации журналиста Фабриса Хокинса, побороться за опорного хавбека также намерен «ПСЖ» – рулевой парижан Луис Энрике считает португальца приоритетной целью. Первые переговоры уже состоялись.

Главная проблема для потенциальных покупателей – ценник Невеша: «Бенфика» запрашивает за вундеркинда более 100 млн евро.

В прошедшем сезоне игрок провёл 55 матчей за лиссабонский коллектив во всех турнирах, также на его счету семь появлений на поле в составе сборной Португалии.