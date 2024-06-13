Де Дзерби сделал скидку «Марселю»

Всё идёт к тому, что следующим главным тренером «Марселя» станет Роберто де Дзерби. Этот известный итальянский тренер по завершению сезона 2023/2024 ушёл из английского «Брайтона».

Как сообщает Foot Mercato, этим летом в процессе переговоров де Дзерби требовал от заинтересованных в его услугах клубов зарплату в 10 миллионов евро. При этом итальянец снизил требования для перехода в «Марсель».

Стоит сказать, что слухи ранее связывали Роберто де Дзерби с рядом статусных клубов, в частности с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Марсель» завершил последний сезон Лиги 1 на восьмой позиции.

«Марселю» придётся заплатить «Брайтону» за де Дзерби – известна сумма