Де Дзерби близок к переходу в новый клуб – известно название

Известный итальянский тренер Роберто де Дзерби близок к обретению клубной прописки. Как сообщает в социальных сетях журналист SportItalia Мишель Кришителло, де Дзерби близок к договорённости с «Марселем».

Отмечается, что провансальский клуб в последнее время ускорился в переговорах с де Дзерби. Итальянского специалиста привлекает возможность поработать во французской Лиге 1.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Роберто де Дзерби покинул должность главного тренера в английском «Брайтоне». В последние недели слухи связывали итальянца с более статусными командами.