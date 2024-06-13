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Чемпионат Франции. Лига 1

Де Дзерби близок к переходу в новый клуб – известно название

13 Июня 2024 • 14:38 Комментировать

Известный итальянский тренер Роберто де Дзерби близок к обретению клубной прописки. Как сообщает в социальных сетях журналист SportItalia Мишель Кришителло, де Дзерби близок к договорённости с «Марселем».

Отмечается, что провансальский клуб в последнее время ускорился в переговорах с де Дзерби. Итальянского специалиста привлекает возможность поработать во французской Лиге 1.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Роберто де Дзерби покинул должность главного тренера в английском «Брайтоне». В последние недели слухи связывали итальянца с более статусными командами.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Роберто де Дзерби
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