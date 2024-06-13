Стивен Джерард стал игроком французского клуба

Атакующий полузащитник Стивен Джерард Гаоте перебрался из болгарского «Левски» во французский «Ренн». Об этом рапортуют журналисты портала Footmercato.

Как стало известно источнику, 16-летний футболист будет выступать за молодежную команду «Ренна». Напомним, что первая команда финишировала на десятом месте в прошедшем розыгрыше французского чемпионата.

Победителем Лиги 1 стал столичный «ПСЖ». На второй строчке в турнирной таблице финишировал «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, а топ-3 призеров замкнул «Брест».