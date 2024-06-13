Месси вспомнил о тяжёлом периоде карьеры в «ПСЖ»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил о периоде своей карьеры во французском «ПСЖ».
«У меня нет никаких претензий к клубу и болельщикам. Однако все было не так, как я рассчитывал. Мне пришлось непросто, иногда я справлялся с переменным успехом. Какие еще трудности были кроме футбольных? Наши соседи постоянно жаловались и просили нас не шуметь. Хотя было всего 9-10 часов вечера», - передает слова 36-летнего аргентинского нападающего ESPN AR.
Месси провел в Париже два сезона. Форвард принял участие в 75 поединках, записав на свой счет 32 забитых мяча и 35 результативных передач.
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