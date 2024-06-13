Месси вспомнил о тяжёлом периоде карьеры в «ПСЖ»

«У меня нет никаких претензий к клубу и болельщикам. Однако все было не так, как я рассчитывал. Мне пришлось непросто, иногда я справлялся с переменным успехом. Какие еще трудности были кроме футбольных? Наши соседи постоянно жаловались и просили нас не шуметь. Хотя было всего 9-10 часов вечера», - передает слова 36-летнего аргентинского нападающего ESPN AR.