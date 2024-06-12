Экс-игрок «Арсенала» Косельни получил новую должность во французском клубе

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни стал спортивным директором «Лорьяна».

Француз повесил бутсы на гвоздь в начале 2022 года, а в июле 2023 занял должность главного тренера юношеского состава «Лорьяна» возрастной категории до 17 лет. Недавно клуб объявил, что с нового сезона экс-игрок сборной Франции пойдёт на повышение – он займёт пост спортивного директора.

«Лорьян» финишировал на 17-й строчке в минувшем розыгрыше Лиги 1, не сумев сохранить прописку в высшем французском дивизионе.

Лоран Косельни провёл более 300 матчей за лондонский «Арсенал» в период с 2010 по 2019 год.