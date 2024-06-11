Микаутадзе принял решение перейти в «Монако»

Форвард нидерландского «Аякса» Жорж Микаутадзе выбрал «Монако» в качестве клуба для продолжения карьеры.

Как информирует L'Equipe, 23-летний игрок пользовался большим спросом на трансферном рынке. Сумма перехода футболиста может составить 15-20 млн евро.

Стоит напомнить, что Микаутадзе родился в Лионе (Франция). Значительную часть карьеры он провел в «Меце».

В 2023 году он за 16 млн евро перебрался «Аякс», а спустя полгода клуб отдал его обратно в аренду «Мецу».

В прошедшем сезоне Микаутадзе провел в Лиге 1 20 матчей, забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.