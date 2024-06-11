Кузяев: «В каких-то матчах я проявлял лидерские качества»

Российский футболист «Гавра» Далер Кузяев ответил, чувствует ли он себя лидером команды.

Стоит сказать, что 31-летний Кузяев присоединился к «Гавру» лишь прошлым летом.

«В каких‑то матчах да, я проявлял лидерские качества. Иногда вел за собой команду. Нагонял парней по-русски? Нет‑нет, это не мой стиль. Лидер — это необязательно кричать», — сказал Кузяев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В составе «Гавра» полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух голевых передач.

Добавим, что «Гавр» завершил сезон на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка.