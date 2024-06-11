Кузяев назвал причину неудачного выступления «Гавра» в Лиге 1

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, почему команда до конца сезона боролась за выживание.

Стоит сказать, что минувший сезон был первым для «Гавра» в Лиге 1.

«Все выкладывались на все сто. Может быть, не хватило опыта, потому что для большинства игроков из нашей команды это был первый сезон в в высшей лиге», — заявил Кузяев в эфире «Матч ТВ».

На счету 31-летнего хавбека 30 матчей в рамках французской Лиги 1, два забитых мяча и два оформленных ассиста.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Франции «Гавр» финишировал на 15-й позиции в турнирной таблице, набрав 32 очка в 34 турах. От зоны вылета команду отделили всего три балла.