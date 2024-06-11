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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев: «Во Франции проходных матчей вообще не бывает»

11 Июня 2024 • 14:26 Комментировать

Хавбек «Гавра» Далер Кузяев высказался о минувшем сезоне чемпионата Франции.

«ПСЖ», конечно, явный лидер, но какая борьба шла, чтобы попасть в четверку‑пятерку или чтобы не вылететь. Проходных матчей вообще не бывает», — заявил Кузяев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Кузяев присоединился к «Гавру» прошлым летом. За это время он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил три мяча и стал автором двух результативных передач.

По итогам чемпионата Франции – 2023/24 золотые медали достались «ПСЖ». «Гавру» же удалось сохранить прописку в своем первом сезоне в элитном дивизионе. Клуб финишировал на 15-й позиции в таблице.

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Сегодня, 11 Июня
15:00 · Франция. Лига 1
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