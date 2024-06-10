Карпин назвал предположительные сроки восстановления Головина

Валерий Карпин, рулевой национальной сборной России, дал свой комментарий о предположительных сроках восстановления полузащитника Александра Головин.

Напомним, футболист «Монако» и сборной России в апреле получил травму лодыжки, из-за чего не смог помочь своей команде в оставшихся матчах сезона.

- Головин восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов, - цитирует наставника сборной России «Чемпионат».

В прошлом сезоне российский футболист провёл за «Монако» 27 матчей в Лиге 1, шесть раз поразил ворота соперников и шесть раз ассистировал партнёрам. Его клуб занял второе место в чемпионате и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Головин является игроком «Монако» с лета 2018 года, его контракт с клубом действует до 2026 года.