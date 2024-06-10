Центральный полузащитник Юссуф Фофана точно не останется в «Монако». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, пока 25-летний Фофана не ведет никаких переговоров. При этом отмечается, что француз хочет начать новый этап своей карьеры, поэтому намерен сменить клубную прописку.

Фофана выступает за «Монако» с 2020 года. В прошедшей кампании хавбек появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех ассистов.

Трудовой договор Фофана с «Монако» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.