Карпин: Кузяев точно не стал хуже в «Гавре»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о хавбеке «Гавра» Далере Кузяеве.

Напомним, с прошлого лета полузащитник выступает во французской Лиге 1.

«Не знаю, окреп там Далер физически или нет, но хуже точно не стал. Как минимум», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

В футболке «Гавра» 31-летний футболист провел 33 матча с учетом всех турниров, забил три мяча и стал автором двух результативных передач.

Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан до середины следующего года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.

По итогам сезона «Гавр» сумел сохранить свою прописку в элитном дивизионе, финишировав на 15-й строчке.