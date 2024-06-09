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Стало известно, когда Москардо присоединится к «ПСЖ» слухи

09 Июня 2024 • 17:22 Комментировать

Бразильский полузащитник Габриэль Москардо присоединится к «ПСЖ» этим летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, минувшей зимой парижане выкупили опорного хавбека у «Коринтианса», но оставили его там в аренде.

По сообщениям источника, «ПСЖ» не планирует больше оставлять 18-летнего Москардо в «Коринтиансе» и ждет игрока в своем составе на летних сборах.

В 2024 году полузащитник не провел ни одного матча из-за травмы ноги.

Трудовой договор Москардо с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Габриэль Москардо ещё теги
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