Беральдо – о переходе в «ПСЖ»: «Никогда не думал, что стану чемпионом Франции»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Лукас Беральдо высказался о своих успехах.

В январе парижане приобрели 20-летнего игрока у «Сан-Паулу», заплатив 20 млн евро. Бразилец пробился в основной состав французского гранда и помог выиграть все трофеи на внутренней арене, а также добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

«Сезон прошёл для меня невероятно. До перехода в «ПСЖ» я впервые выиграл Кубок Бразилии с «Сан-Паулу» – это была мечта. Я никогда не думал, что перееду во Францию и стану чемпионом в первом же сезоне. Могу только поблагодарить Бога за то, что всё это случилось в моей карьере», – сказал в интервью L’Equipe Беральдо.