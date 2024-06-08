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Чемпионат Франции. Лига 1

Лига 1 до сих пор не нашла телевещателя

08 Июня 2024 • 16:41 Комментировать

Французская Лига 1 до сих пор не нашла телевизионного вещателя на следующий сезон. Об этом информирует RMC Sport.

Источник отмечает, что ситуация с вещателем уже влияет на французские команды. Так, клубы, которые повысились в классе до Лиги 1, не могут подписывать новых футболистов из-за отсутствия поступлений в бюджет от трансляций матчей.

Напомним, что чемпионом Франции в сезоне 2023/2024 стал «ПСЖ». Второе место занял «Монако», за который уже шесть сезонов провёл российский полузащитник Александр Головин. Тройку замкнул сенсационный «Брест» - эта команда тоже пробилась в Лигу чемпионов.

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Чемпионат Франции Лига 1
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