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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев рассказал, в чём он прибавил во Франции

07 Июня 2024 • 23:17 Комментировать (1)

Далер Кузяев, игрок сборной России по футболу после победы над командой Беларуси в Минске (4:0) рассказал о том, в каком аспекте он прибавил за время выступления во французской Лиге 1. Напомним, минувший сезон Далер провёл в «Гавре», которому удалось сохранить прописку в элите французского футбола.

«В чём прибавил? Точно прибавил в плане выносливости, потому что во Франции более интенсивный чемпионат и скорости выше», - делится Далер с телеканалом «Матч ТВ».

Отметим, что в общей сумме игрок вышел на поле в сезоне за свой коллектив 33 раза. Забил в матчах три гола и оформил две голевые передачи. Его контракт с «Гавром» действует до конца следующего сезона.

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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
07 Июня 2024 в 23:40
Вот насколько медленный футбол в РПЛ , если один из самых быстрых , выносливых и проделывавший на поле огромный объем беговой работы игрок признает что ему пришлось прибавить , т.к. " во Франции более интенсивный чемпионат и скорости выше"
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