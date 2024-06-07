Кузяев рассказал, в чём он прибавил во Франции

Далер Кузяев, игрок сборной России по футболу после победы над командой Беларуси в Минске (4:0) рассказал о том, в каком аспекте он прибавил за время выступления во французской Лиге 1. Напомним, минувший сезон Далер провёл в «Гавре», которому удалось сохранить прописку в элите французского футбола.

«В чём прибавил? Точно прибавил в плане выносливости, потому что во Франции более интенсивный чемпионат и скорости выше», - делится Далер с телеканалом «Матч ТВ».

Отметим, что в общей сумме игрок вышел на поле в сезоне за свой коллектив 33 раза. Забил в матчах три гола и оформил две голевые передачи. Его контракт с «Гавром» действует до конца следующего сезона.