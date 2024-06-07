Кузяев подешевел после первого европейского сезона в карьере

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев немного потерял в трансферной стоимости.

Специалисты Transfermarkt провели обновление стоимости игроков чемпионата Франции. В связи с этим новую цену получил 31-летний Кузяев. Хавбек потерял один миллион евро и теперь оценивается в восемь миллионов.

Напомним, Кузяев перебрался из «Зенита» в «Гавр» летом 2023 года. В футболке нового клуба он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и стал автором двух результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Кузяева с «Гавром» рассчитано до середины 2025 года.