Президент «ПСЖ» обратился к работникам клуба

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи обратился к работникам парижского клуба после окончания сезона-2023/2024.
«Мы может гордиться своими достижениями как на поле, так и за его пределами. Внутри нашего клуба царит сильное состояние духа. Наши успехи обусловлены слаженной командной работой. Я хочу, чтобы мы продолжали работать как единое целое, как одна дружная семья», - передает слова президента клуба RMC Sport.
Напомним, что в минувшем сезоне парижский коллектив под руководством испанского специалиста Луиса Энрике стал чемпионом Лиги 1 и триумфатором Кубка Франции.
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