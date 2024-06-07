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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» обратился к работникам клуба

07 Июня 2024 • 08:00 Комментировать

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи обратился к работникам парижского клуба после окончания сезона-2023/2024.

«Мы может гордиться своими достижениями как на поле, так и за его пределами. Внутри нашего клуба царит сильное состояние духа. Наши успехи обусловлены слаженной командной работой. Я хочу, чтобы мы продолжали работать как единое целое, как одна дружная семья», - передает слова президента клуба RMC Sport.

Напомним, что в минувшем сезоне парижский коллектив под руководством испанского специалиста Луиса Энрике стал чемпионом Лиги 1 и триумфатором Кубка Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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