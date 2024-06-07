Президент «ПСЖ» обратился к работникам клуба

«Мы может гордиться своими достижениями как на поле, так и за его пределами. Внутри нашего клуба царит сильное состояние духа. Наши успехи обусловлены слаженной командной работой. Я хочу, чтобы мы продолжали работать как единое целое, как одна дружная семья», - передает слова президента клуба RMC Sport.