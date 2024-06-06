Дембеле ел пиццу во время послематчевой речи Дешама

Сборная Франции обыграла соперников из Люксембурга в товарищеском матче (3:0).

Вингер «ПСЖ» на поле так и не появился – он провёл всю встречу на скамейке запасных. Голами в составе «трёхцветных» отметились Рандаль Коло-Муани, Жонатан Клосс и Килиан Мбаппе.

По окончании встречи камеры запечатлели эпизод, привлекший особое внимание французских СМИ: Усман Дембеле ел пиццу в раздевалке прямо во время послематчевой речи Дидье Дешама, сидя рядом с остальными футболистами.

9 июня сборная Франции проведёт заключительный товарищеский поединок перед стартом Евро-2024 – соперником будет сборная Канады.