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Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле ел пиццу во время послематчевой речи Дешама

06 Июня 2024 • 23:00 Комментировать
Франция
3:0
Люксембург

Сборная Франции обыграла соперников из Люксембурга в товарищеском матче (3:0).

Вингер «ПСЖ» на поле так и не появился – он провёл всю встречу на скамейке запасных. Голами в составе «трёхцветных» отметились Рандаль Коло-Муани, Жонатан Клосс и Килиан Мбаппе.

По окончании встречи камеры запечатлели эпизод, привлекший особое внимание французских СМИ: Усман Дембеле ел пиццу в раздевалке прямо во время послематчевой речи Дидье Дешама, сидя рядом с остальными футболистами.

9 июня сборная Франции проведёт заключительный товарищеский поединок перед стартом Евро-2024 – соперником будет сборная Канады.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Дидье Дешам Усман Дембеле ещё теги

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