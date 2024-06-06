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Чемпионат Франции. Лига 1

Коло-Муани: «В сборной Франции я чувствую меньше давления, чем в «ПСЖ»

06 Июня 2024 • 14:41 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани признался, что в сборной Франции чувствует меньше давления, нежели в своём клубе. Напомним, форвард перебрался в Париж прошлым летом из франкфуртского «Айнтрахта» за 95 миллионов евро. В дебютном сезоне Рандаль отметился 6 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Франции.

«Это был очень сложный сезон для меня. Я столкнулся с трудностями, всё вокруг было новым. Тем не менее, я не сдаюсь и продолжу бороться. Люди ждали от меня большего, особенно учитывая трансферный ценник в 95 миллионов евро. В сборной Франции я чувствую меньше давления», – сказал Коло-Муани на пресс-конференции.

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