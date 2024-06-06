Чиривелья - о Месси: «Такого футболиста мы больше никогда не увидим»

«Месси переходил в Лигу 1, чтобы оставаться на высоком уровне. Лео – это Лео. Пока он не завершит карьеру, он будет считаться лучшим в мире. Такого футболиста мы больше никогда не увидим. Его было очень тяжело сдержать в матчах чемпионата Франции», - передает слова футболиста AS.