Чиривелья - о Месси: «Такого футболиста мы больше никогда не увидим»

Игрок французского «Нанта» Педро Чиривелья высказался о выступлениях звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси в составе «ПСЖ».
«Месси переходил в Лигу 1, чтобы оставаться на высоком уровне. Лео – это Лео. Пока он не завершит карьеру, он будет считаться лучшим в мире. Такого футболиста мы больше никогда не увидим. Его было очень тяжело сдержать в матчах чемпионата Франции», - передает слова футболиста AS.
Напомним, что с лета 2023 года Месси выступает за американский клуб «Интер Майами». 36-летний форвард сыграл в этом сезоне МЛС 12 матчей, отметившись 12 голами и девятью ассистами.
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