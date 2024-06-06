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Чемпионат Франции. Лига 1

Чиривелья - о Месси: «Такого футболиста мы больше никогда не увидим»

06 Июня 2024 • 12:10 Комментировать

Игрок французского «Нанта» Педро Чиривелья высказался о выступлениях звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси в составе «ПСЖ».

«Месси переходил в Лигу 1, чтобы оставаться на высоком уровне. Лео – это Лео. Пока он не завершит карьеру, он будет считаться лучшим в мире. Такого футболиста мы больше никогда не увидим. Его было очень тяжело сдержать в матчах чемпионата Франции», - передает слова футболиста AS.

Напомним, что с лета 2023 года Месси выступает за американский клуб «Интер Майами». 36-летний форвард сыграл в этом сезоне МЛС 12 матчей, отметившись 12 голами и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Педро Чиривелья ещё теги
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