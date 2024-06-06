Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Шкриньяр: «Если бы не травма, все бы иначе говорили о моём дебютном сезоне в «ПСЖ»

06 Июня 2024 • 10:34 Комментировать

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр оценил свой дебютный сезон во Франции. Напомним, прошлым летом словак подписал контракт с командой Луиса Энрике на правах свободного агента. Ранее футболист выступал в Италии в составе миланского «Интера».

«Если бы не травма, все бы иначе говорили о моём дебютном сезоне в «ПСЖ», – цитирует центрального защитника французское издание L’Equipe.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Шкриньяр пропустил 9 матчей из-за травмы лодыжки. Милан является пятым самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ». 29-летний словак зарабатывает более 16 миллионов евро в год.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Милан Шкриньяр
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Игнашевич отказал московскому клубу В «Акроне» заявили, что команда не готова к РПЛ
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Каменский высказался о роли Бобровского в выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос» ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июня
11:02 · Россия. Премьер-лига
В РФС прокомментировали трансфер Сафонова в «ПСЖ»
10:34 · Франция. Лига 1
Шкриньяр: «Если бы не травма, все бы иначе говорили о моём дебютном сезоне в «ПСЖ»
07:34 · Россия. Премьер-лига
Карпин раскрыл свою первую реакцию на переход Сафонова в «ПСЖ»
05 Июня
22:45 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
18:35 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сдалась – Хави Симонс не приедет
18:09 · Испания. Ла Лига
Мбаппе заплатил Франции 261 миллион евро
17:36 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин считает, что Сафонов способен показать себя в «ПСЖ»
17:11 · Франция. Лига 1
«Лилль» назвал имя нового тренера официально
17:07 · Франция. Лига 1
«Лилль» объявил об уходе Фонсеки официально
16:43 · Франция. Лига 1
Фонсека сообщил «Лиллю» об уходе
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил «Лиллю» 60 миллионов евро за 18-летнего игрока слухи
14:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ответил на громкое заявление Мбаппе
07:48 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший защитник Европы по итогам сезона - это не ван Дейк и Араухо
04 Июня
18:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе высказался о переходе в «Реал»
15:26 · Франция. Лига 1
Консейсау близок к назначению в клубе Лиги 1
Все новости
Рекомендуем