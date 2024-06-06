Шкриньяр: «Если бы не травма, все бы иначе говорили о моём дебютном сезоне в «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр оценил свой дебютный сезон во Франции. Напомним, прошлым летом словак подписал контракт с командой Луиса Энрике на правах свободного агента. Ранее футболист выступал в Италии в составе миланского «Интера».

«Если бы не травма, все бы иначе говорили о моём дебютном сезоне в «ПСЖ», – цитирует центрального защитника французское издание L’Equipe.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Шкриньяр пропустил 9 матчей из-за травмы лодыжки. Милан является пятым самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ». 29-летний словак зарабатывает более 16 миллионов евро в год.