В среду «Лилль» объявил об уходе с тренерского мостика Паулу Фонсеки – ожидается, что португальский специалист примет «Милан». Сразу после расставания с Фонсекой «доги» назвали имя нового главного тренера. Им стал 57-летний специалист Бруно Женезио. Тренер поставил подписи под контрактом, который рассчитан на два сезона – до середины 2026 года.

Бруно Женезио находился без работы с ноября прошлого года после ухода из «Ренна». Также этого специалиста в футбольном мире знают по продолжительной работе в тренерском кресле «Лиона».

Напомним, что «Лилль» занял в чемпионате Франции четвёртое место. В следующем сезоне «доги» выступят в квалификации Лиги чемпионов.