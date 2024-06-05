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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» назвал имя нового тренера официально

05 Июня 2024 • 17:11 Комментировать

В среду «Лилль» объявил об уходе с тренерского мостика Паулу Фонсеки – ожидается, что португальский специалист примет «Милан». Сразу после расставания с Фонсекой «доги» назвали имя нового главного тренера. Им стал 57-летний специалист Бруно Женезио. Тренер поставил подписи под контрактом, который рассчитан на два сезона – до середины 2026 года.

Бруно Женезио находился без работы с ноября прошлого года после ухода из «Ренна». Также этого специалиста в футбольном мире знают по продолжительной работе в тренерском кресле «Лиона».

Напомним, что «Лилль» занял в чемпионате Франции четвёртое место. В следующем сезоне «доги» выступят в квалификации Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Бруно Женезио
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