«Лилль» официально объявил об уходе Паулу Фонсеки с должности главного тренера команды. Клуб поблагодарил португальского специалиста за два года работы.

Напомним, что последний чемпионат Франции «Лилль» завершил на четвёртой позиции и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Всего у руля «догов» Фонсека провёл 90 официальных игр, в которых показал такие результаты: 45 побед, 26 ничьих, 19 поражений.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Фонсека станет новым главным тренером «Милана». Топ-клуб Серии А недавно, по завершению сезона, попрощался со Стефано Пиоли.