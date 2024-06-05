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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» объявил об уходе Фонсеки официально

05 Июня 2024 • 17:07 Комментировать

«Лилль» официально объявил об уходе Паулу Фонсеки с должности главного тренера команды. Клуб поблагодарил португальского специалиста за два года работы.

Напомним, что последний чемпионат Франции «Лилль» завершил на четвёртой позиции и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Всего у руля «догов» Фонсека провёл 90 официальных игр, в которых показал такие результаты: 45 побед, 26 ничьих, 19 поражений.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Фонсека станет новым главным тренером «Милана». Топ-клуб Серии А недавно, по завершению сезона, попрощался со Стефано Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Паулу Фонсека
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