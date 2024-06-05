Фонсека сообщил «Лиллю» об уходе

Паулу Фонсека принял решение покинуть должность главного тренера «Лилля». О своём решении 51-летний специалист объявил клубу в среду, сообщает SaberDesfa.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Фонсека договорился о переходе в «Милан». «Россонери» по завершению сезона 2023/2024 расстались со Стефано Пиоли.

«Лилль» Паулу Фонсека тренировал с лета 2022 года. С тех пор в 90 официальных матчах команда отпраздновала 45 побед при 26 ничьих и 19 поражениях. Последний чемпионат Франции «доги» завершили на четвёртой позиции. Команда получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.