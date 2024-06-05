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«ПСЖ» ответил на громкое заявление Мбаппе

05 Июня 2024 • 14:27 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе после перехода в «Реал» заявил о том, что «ПСЖ» угрожал ему сезоном без футбола в прошлом году. В парижском клубе дали короткий ответ на громкое заявление 25-летнего футболиста, о чём рассказывает AS.

В «ПСЖ» сообщили, что они с грустью восприняли слова Мбаппе. Также в клубе отметили, что у Килиана «нет класса», если он делает такого рода заявления.

В то же время источник в «ПСЖ» сообщил, что президент клуба Нассер аль-Хелаифи никогда не диктовал каких-то кадровых решений тренеру команды.

Напомним, что в понедельник было объявлено о трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» ему угрожал

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Евро-Футбол.Ру,
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