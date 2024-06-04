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Мбаппе высказался о переходе в «Реал»

04 Июня 2024 • 18:40 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе высказался о своём переходе в «Реал», о котором было объявлено в понедельник.

«Я чувствую облегчение. Я прихожу в «Реал» с большой скромностью. Это самый большой клуб в мире. Хочу поблагодарить президента Флорентино Переса. Он доверял мне с первого дня», - слова Мбаппе приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 25-летний Килиан Мбаппе переходит в «Реал» в статусе свободного агента. Когда состоится презентация француза на «Сантьяго Бернабеу», пока непонятно, ведь в настоящий момент Мбаппе находится в расположении сборной Франции и готовится к чемпионату Европы.

Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» ему угрожал

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе ещё теги
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