Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» ему угрожал

Нападающий Килиан Мбаппе вспомнил неприятную историю, которая произошла перед началом сезона 2023/2024. Тогда, как известно, звёздного форварда отстраняли от тренировок. Это произошло вскоре после того, как Мбаппе уведомил клуб о том, что реализовывать опцию продления контракта на один год он не будет.

«В начале сезона в «ПСЖ» мне сказали в лицо, что я больше не буду играть. Меня спасли Луиш Кампуш и Луис Энрике», - слова Мбаппе приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в понедельник было объявлено о переходе 25-летнего Килиана Мбаппе в «Реал».