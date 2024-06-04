Консейсау близок к назначению в клубе Лиги 1

Во вторник «Порту» официально объявил об уходе Сержиу Консейсау с должности главного тренера команды. Как сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, 49-летний специалист близок к тому, чтобы возглавить французский «Марсель».

«Марсель» завершил последний чемпионат Франции на восьмой позиции. В следующем сезоне провансальцы не будут выступать в еврокубковых турнирах.

Стоит сказать, то Сержиу Консейсау тренировал «Порту» на протяжении семи сезонов. За последние месяцы слухи связывали этого тренера со многими клубами – даже с «Барселоной» и «Миланом».