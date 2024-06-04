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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе может выбивать деньги из «ПСЖ»

04 Июня 2024 • 14:48 Комментировать

Килиан Мбаппе перешёл из «ПСЖ» в «Реал» - о трансфере звёздного форварда мадридский суперклуб объявил в понедельник вечером. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на газету L’Equipe, парижский клуб до сих пор не выплатил Мбаппе заработную плату за апрель и май, а также бонус за февраль.

Источник отмечает, что юристы «ПСЖ» и Мбаппе обвиняют друг друга. Дело может дойти до разбирательства юридической комиссией Профессиональной футбольной лиги Франции.

Добавим, то за «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступал на протяжении семи сезонов - с лета 2017-го. Теперь форвард будет стараться проявить себя в Испании.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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