Головин ответил на вопрос о возможном уходе из «Монако»

Полузащитник национальной сборной России Александр Головин высказался о своей карьере в «Монако».
«Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Я чувствую себя здесь вполне счастливым», - приводятся слова хавбека на страницах «Спорт-Экспресса».
В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Головин принял участие в 25 поединках. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Вместе с «Монако» 28-летний россиянин стал вице-чемпионом Лиги 1.
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