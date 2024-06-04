Головин ответил на вопрос о возможном уходе из «Монако»

«Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Я чувствую себя здесь вполне счастливым», - приводятся слова хавбека на страницах «Спорт-Экспресса».