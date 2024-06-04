Головин сравнил экс-игрока сборной России с Месси и Роналдиньо

Хавбек сборной России и «Монако» Александр Головин поделился мнением о бывшем нападающем лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрее Аршавине.
«В моей голове Аршавин до сих пор остается легендой российского футбола. Я вырос на его матчах. Для меня он был русским Роналдиньо или русским Месси. Его футбол отличался от футбола других», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне чемпионата Франции Головин принял участие в 25 поединках монегасков. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач. Вместе с «Монако» россиянин стал вице-чемпионом Лиги 1.
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