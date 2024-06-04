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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов продать восьмикратного чемпиона Франции

04 Июня 2024 • 00:23 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе может покинуть свой родной клуб текущим летом.

28-летний футболист пропустил минувший сезон из-за травмы, полученной ещё в начале прошлого года. Как информирует журналист Санти Ауна, «ПСЖ» готов выслушать предложения по своему воспитаннику в предстоящее трансферное окно. Клуб охотно одобрит сделку, если сочтёт предложенные условия приемлемыми.

Преснел Кимпембе выступает за парижский гранд с самого старта профессиональной карьеры. В общей сложности на счету французского центрбека 236 матчей за столичную команду, в составе которой игрок восемь раз становился победителем Лиги 1.

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