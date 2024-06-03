Ляказетт удивлён решением Анри включить его в заявку на Олимпиаду

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри рассчитывает на помощь опытного Александра Ляказетта.

Турнир пройдёт с июля по август. Согласно данным L'Equipe, Анри решил включить 33-летнего Ляказетта в предварительную заявку французов, чем удивил самого форварда. Игрок пока не ответил на предложение, однако, как отмечает источник, «Лион» отпустит свою звезду на Олимпиаду, если тот решил принять вызов.

Недавно стало известно о возможном переезде Александра Ляказетта в Саудовскую Аравию. В минувшем розыгрыше Лиги 1 экс-футболист лондонского «Арсенала» забил 19 голов, проведя 29 матчей за «Лион».