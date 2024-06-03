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Чемпионат Франции. Лига 1

Назван клуб, который ведёт переговоры по Ляказетту слухи

03 Июня 2024 • 23:07 Комментировать

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может в скором времени сменить клубную прописку.

Как сообщалось ещё в апреле, интерес к французу проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, в настоящий момент переговоры по 33-летнему форварду ведёт «Аль-Кадисия», завоевавшая повышение в высшую саудовскую лигу после победы во втором по силе дивизионе. Стороны обсуждают возможный трансфер в Лионе, и потенциальные покупатели надеются завершить сделку до конца недели. Сам игрок уже достиг предварительной договорённости с «Аль-Кадисией».

В минувшем сезоне Александр Ляказетт записал на свой счёт 22 забитых гола в 35 поединках за «Лион».

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