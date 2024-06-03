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Чемпионат Франции. Лига 1

Карпин: Сафонов способен стать первым номером «ПСЖ»

03 Июня 2024 • 13:34 Комментировать

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о возможном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Если Сафонов перейдет в «ПСЖ», это будет здорово для сборной. Если есть предложение из «ПСЖ», надо ехать», — цитирует Карпина «Чемпионат».

По мнению тренера, Сафонов может стать основным вратарем в «ПСЖ», пусть и не сразу. Карпин отметил, что если наставник «ПСЖ» Луис Энрике позвонит ему, то он все расскажет про Сафонова.

Ранее сообщалось, что 25-летний вратарь уже согласовал все условия контракта с «ПСЖ», который будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

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