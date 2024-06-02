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Чемпионат Франции. Лига 1

«Сент-Этьен» выбил «Мец» из Лиги 1, проведя в большинстве два часа

02 Июня 2024 • 21:12 Комментировать
Мец
2:2
Сент-Этьен

«Мец» и «Сент-Этьен» бились в ответном матче за право сыграть в Лиге 1. На шестой минуте форвард хозяев Папе Диалло был удален за удар шипами по ноге соперника. Даже в меньшинстве «Мец» повел, когда атаку с нескольких метров завершил Ламин Камара. Вскоре пенальти заработал Жорж Микаутадзе. Пострадавший пробил с точки, мяч рикошетом от двух штанг влетел в сетку - 2:0 и 3:2 по сумме двух поединков. Лео Петро быстро отличился у гостей после розыгрыша корнера - 2:1. Во втором тайме у «Сент-Этьена» Масон был точен на добивании, но ВАР показал - нет гола, был фол. Напряженный овертайм завершился голевой атакой гостей - Ибраима Ваджи вывел «Сент-Этьен» в Лигу 1.

Протокол игры  
Мец2:2Сент-Этьен
(1:0) Камара Ламин17'  
(2:0) Микаутадзе Жорж25'  
  35'Петро Лео (2:1)
  117'Ваджи Ибраима (2:2)
Укиджа Александр  111'Куао Коффи 84' (Колин Максим ( 84') Траоре Исмаэль 70' (Канде Фали ( 70') Сане СадибуЮдоль Матьё  81'Камара Ламин 90' (Жан-Жак Данле ( 90') Н'Дорам Кевин  85' 118' (Сане Ибу ( 118') Ламкель Зе Дидье 69' (Ван Ден Керкхоф Кевин ( 69') Джаллоу Абли 46' (Атта Артур ( 46') Микаутадзе Жорж  74'Диалло Папе  6'
Запасные: Эрей КристофМбайе МаликДиш Гийом
Ларсонне Готье  23'Аппиа ДеннисБатубинсика ДиланНаде МикаэльПетро Лео 57' (Масон Иван ( 57'  99') Муэффек Аймен 57' (Монкондю Томас ( 57') Тардьё Флориан  15' 97' (Фомба Ламин ( 97') Шамбос ДиланКардона Ирвин 102' (Бентаик Махмуд ( 102') Сиссоко Ибраим II 102' (Ваджи Ибраима ( 102') Кафаро Матьё 79' (Мбуку Натанаэль ( 79')
Запасные: Бушуари БеньяминГрин ЭтьенБриансон Антони
02 июня. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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