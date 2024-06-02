«Сент-Этьен» выбил «Мец» из Лиги 1, проведя в большинстве два часа

«Мец» и «Сент-Этьен» бились в ответном матче за право сыграть в Лиге 1. На шестой минуте форвард хозяев Папе Диалло был удален за удар шипами по ноге соперника. Даже в меньшинстве «Мец» повел, когда атаку с нескольких метров завершил Ламин Камара. Вскоре пенальти заработал Жорж Микаутадзе. Пострадавший пробил с точки, мяч рикошетом от двух штанг влетел в сетку - 2:0 и 3:2 по сумме двух поединков. Лео Петро быстро отличился у гостей после розыгрыша корнера - 2:1. Во втором тайме у «Сент-Этьена» Масон был точен на добивании, но ВАР показал - нет гола, был фол. Напряженный овертайм завершился голевой атакой гостей - Ибраима Ваджи вывел «Сент-Этьен» в Лигу 1.