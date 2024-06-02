«Сент-Этьен» выбил «Мец» из Лиги 1, проведя в большинстве два часа

«Мец» и «Сент-Этьен» бились в ответном матче за право сыграть в Лиге 1. На шестой минуте форвард хозяев Папе Диалло был удален за удар шипами по ноге соперника. Даже в меньшинстве «Мец» повел, когда атаку с нескольких метров завершил Ламин Камара. Вскоре пенальти заработал Жорж Микаутадзе. Пострадавший пробил с точки, мяч рикошетом от двух штанг влетел в сетку - 2:0 и 3:2 по сумме двух поединков. Лео Петро быстро отличился у гостей после розыгрыша корнера - 2:1. Во втором тайме у «Сент-Этьена» Масон был точен на добивании, но ВАР показал - нет гола, был фол. Напряженный овертайм завершился голевой атакой гостей - Ибраима Ваджи вывел «Сент-Этьен» в Лигу 1.
Протокол игры
|(1:0) Камара Ламин17'
|(2:0) Микаутадзе Жорж25'
|35'Петро Лео (2:1)
|117'Ваджи Ибраима (2:2)
Укиджа Александр• 111'Куао Коффи84' (Колин Максим (84') •Траоре Исмаэль70' (Канде Фали (70') •Сане Садибу•Юдоль Матьё• 81'Камара Ламин90' (Жан-Жак Данле (90') •Н'Дорам Кевин 85'118' (Сане Ибу (118') •Ламкель Зе Дидье69' (Ван Ден Керкхоф Кевин (69') •Джаллоу Абли46' (Атта Артур (46') •Микаутадзе Жорж• 74'Диалло Папе 6'
Запасные: Эрей Кристоф•Мбайе Малик•Диш Гийом
Ларсонне Готье• 23'Аппиа Деннис•Батубинсика Дилан•Наде Микаэль•Петро Лео57' (Масон Иван (57') • 99'Муэффек Аймен57' (Монкондю Томас (57') •Тардьё Флориан 15'97' (Фомба Ламин (97') •Шамбос Дилан•Кардона Ирвин102' (Бентаик Махмуд (102') •Сиссоко Ибраим II102' (Ваджи Ибраима (102') •Кафаро Матьё79' (Мбуку Натанаэль (79')
Запасные: Бушуари Беньямин•Грин Этьен•Бриансон Антони
02 июня. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
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