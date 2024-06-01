Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару

Ещё чуть больше года назад в атаке «ПСЖ» выступали Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Но аргентинец и бразилец покинули клуб в прошлом году, а француз уходит в этом году. Комментарий на этот счёт дал президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Функционер поблагодарил Мбаппе, Месси и Неймара за их вклад.

«Для нас наступает новая эра. Мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за всё, что они дали клубу.

Мы провели отличный сезон, и лишь два поражения в конце помешали нам. Сезон оказался лучше, чем ожидалось. «ПСЖ» сейчас сосредоточен на своей команде – на том, чтобы у нас была отличная команда с отличным тренером», - слова аль-Хелаифи приводит на своих страницах Marca.