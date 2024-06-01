Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару

01 Июня 2024 • 17:44 Комментировать

Ещё чуть больше года назад в атаке «ПСЖ» выступали Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Но аргентинец и бразилец покинули клуб в прошлом году, а француз уходит в этом году. Комментарий на этот счёт дал президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Функционер поблагодарил Мбаппе, Месси и Неймара за их вклад.

«Для нас наступает новая эра. Мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за всё, что они дали клубу.

Мы провели отличный сезон, и лишь два поражения в конце помешали нам. Сезон оказался лучше, чем ожидалось. «ПСЖ» сейчас сосредоточен на своей команде – на том, чтобы у нас была отличная команда с отличным тренером», - слова аль-Хелаифи приводит на своих страницах Marca.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Клопп готов принять два чемпионства от «Манчестер Сити» Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России
Спортивные новости
«Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Канарейкин: С Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.06.24 в 18:00
Мец Мец
Сент-Этьен Сент-Этьен
2.30 3.50 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
17:44 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару
17:05 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Сафонову по силам вытеснить Доннарумму из состава «ПСЖ»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Сафонов сможет заиграть в «ПСЖ»
12:46 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может продать полузащитника - названо имя
12:15 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий оценил трансфер Сафонова в «ПСЖ»
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и ещё два топ-клуба хотят купить одноклубника Головина 1
08:12 · Испания. Ла Лига
Экс-звезда «Барселоны»: «Мбаппе нужно доказать, что он заслуживает играть за «Реал»
07:58 · Россия. Премьер-лига
Колыванов оценил шансы Сафонова подвинуть Доннарумму в «ПСЖ»
03:46 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль интересен трём клубам
03:39 · Франция. Лига 1
​Дюгарри нахваливает Консейсау
02:56 · Франция. Лига 1
​Обамеянг признался, что страдает алкоголизмом
01:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» обсуждает новый контракт с Луисом Энрике
00:35 · Италия. Серия А
Названы условия возможного трансфера Кварацхелии в «ПСЖ» слухи
31 Мая
23:22 · Англия. Премьер-лига
Конате – об интересе «ПСЖ»: «Оставьте меня в покое»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «ПСЖ» Коэ: «Удивило, что клуб покупает второго вратаря за большие деньги» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем