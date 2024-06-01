​Дюгарри нахваливает Консейсау

Бывший французский футболист Кристоф Дюгарри, чемпион мира 1998 года и одно время выступавший за «Милан», высказался по поводу Сержиу Консейсау - португальского тренера, которого прочат в новые наставники «Милана». Он удивлён тем, что у Консейсау нет большого количества предложений от топ-клубов Европы:

- Он очень нравится мне, это личность. Он приносит победы. Удивлён, что другие топ-клубы Европы не интересуются им. Он показал себя с «Порту», - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

Свою игровую карьеру Дюгарри завершил в 2005 году. Кроме «Милана», он успел поиграть также и за каталонскую «Барселону» - но также лишь один сезон.