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Чемпионат Франции. Лига 1

​Дюгарри нахваливает Консейсау

01 Июня 2024 • 03:39 Комментировать

Бывший французский футболист Кристоф Дюгарри, чемпион мира 1998 года и одно время выступавший за «Милан», высказался по поводу Сержиу Консейсау - португальского тренера, которого прочат в новые наставники «Милана». Он удивлён тем, что у Консейсау нет большого количества предложений от топ-клубов Европы:

- Он очень нравится мне, это личность. Он приносит победы. Удивлён, что другие топ-клубы Европы не интересуются им. Он показал себя с «Порту», - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

Свою игровую карьеру Дюгарри завершил в 2005 году. Кроме «Милана», он успел поиграть также и за каталонскую «Барселону» - но также лишь один сезон.


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Евро-Футбол.Ру,
Кристоф Дюгарри Сержиу Консейсау
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