​Обамеянг признался, что страдает алкоголизмом

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг поведал о том, что способствует его проблемам, регулярно наблюдаемым в последнее время. Как оказалось, Обамеянг регулярно прикладывается к бутылке - особенно после того, как закончилась его карьера в лондонском «Арсенале», и закончилась не лучшим образом.

- Это была катастрофа. У меня была депрессия, я начал пить. Пить много. Это всё началось перед расставанием с «Арсеналом». Может, это генетическое. Я знаю многих, которые прошли через это, - цитирует слова Обамеянга derbyderbyderby.it.

Сейчас Обамеянг выступает во французском «Марселе».