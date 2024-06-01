«ПСЖ» обсуждает новый контракт с Луисом Энрике

«Пари Сен-Жермен» и Луис Энрике работают над продлением контракта.

Дебютный сезон испанца в парижском клубе можно считать успешным: команда стала победителем Лиги 1, Кубка Франции и местного Суперкубка, а в Лиге чемпионов добралась до полуфинала. Согласно данным L'Equipe, руководство «ПСЖ» уже обсуждает с Энрике новый контракт. Кроме того, как ожидается, клуб продлит соглашение и со спортивным советником Луишем Кампушем.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» в июле прошлого года. До переезда во Францию специалист работал главным тренером сборной Испании.

Действующий договор Энрике истекает в 2025 году.