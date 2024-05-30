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Чемпионат Франции. Лига 1

Заявка на камбэк: «Сент-Этьен» победил «Мец» в первом стыковом матче

30 Мая 2024 • 23:30 Комментировать
Сент-Этьен
2:1
Мец
окончен

«Сент-Этьен», один из самых титулованных и знаменитых клубов Франции сделал неплохую заявку на возвращение в элиту французского футбола. Клуб дома в первом стыковом матче обыграл «Мец», 16-й клуб сезона в Лиге 1.

Счёт хозяева поля открыли в первом тайме ударом Ибраима Сиссоко. Кафаро слева получил пас от Шамбоса и прострелил в центр. Сиссоко на противоходе ушёл от защитника «Меца», слева вышел к воротам и перекинул мяч через выскочившего навстречу голкипера.

Гости ответили под конец второго тайма. Ламин Камара исполнил два корнера подряд, вторая подача дошла до Траоре, тот нанёс прицельный и точный удар по воротам.

Окончательный счёт матча на 81-й минуте установил Ирвин Кардона. Шамбос слева сделал заброс к воротам, где Кардона вверху сумел опередить неудачно сыгравшего на выходе Укиджа, и головой переправил мяч в сетку.

В итоге – 2:1, «Сент-Этьен» обладает преимуществом в паре перед ответной встречей, но всё, конечно, решится на поле «Меца» 2 июня.

Протокол игры  
Сент-Этьен2:1Мец
(1:0) Сиссоко Ибраим II19'  
  45'Траоре Исмаэль (1:1)
(2:1) Кардона Ирвин81'  
Ларсонне ГотьеМасон Иван  34' 73' (Аппиа Деннис ( 73') Батубинсика ДиланНаде МикаэльПетро ЛеоТардьё ФлорианКардона Ирвин 86' (Мбуку Натанаэль ( 86') Муэффек Аймен 80' (Фомба Ламин ( 80') Шамбос ДиланКафаро Матьё 85' (Бентаик Махмуд ( 85') Сиссоко Ибраим II  89'
Запасные: Ривера МаксансБушуари БеньяминГрин ЭтьенБриансон АнтониМонкондю Томас
Укиджа АлександрКолин МаксимТраоре ИсмаэльСане СадибуЮдоль МатьёЖан-Жак ДанлеН'Дорам Кевин  72'Камара Ламин 90' (Атта Артур ( 90') Сабали Шейх 42' (Ван Ден Керкхоф Кевин ( 42') Диалло Папе 73' (Ламкель Зе Дидье ( 73') Микаутадзе Жорж
Запасные: Куао КоффиЭрей КристофКанде ФалиН'Дюкюиди ЖозефСане ИбуДиш Гийом
30 мая. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).

 

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Сент-Этьен Мец

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