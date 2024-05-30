Заявка на камбэк: «Сент-Этьен» победил «Мец» в первом стыковом матче

«Сент-Этьен», один из самых титулованных и знаменитых клубов Франции сделал неплохую заявку на возвращение в элиту французского футбола. Клуб дома в первом стыковом матче обыграл «Мец», 16-й клуб сезона в Лиге 1.

Счёт хозяева поля открыли в первом тайме ударом Ибраима Сиссоко. Кафаро слева получил пас от Шамбоса и прострелил в центр. Сиссоко на противоходе ушёл от защитника «Меца», слева вышел к воротам и перекинул мяч через выскочившего навстречу голкипера.

Гости ответили под конец второго тайма. Ламин Камара исполнил два корнера подряд, вторая подача дошла до Траоре, тот нанёс прицельный и точный удар по воротам.

Окончательный счёт матча на 81-й минуте установил Ирвин Кардона. Шамбос слева сделал заброс к воротам, где Кардона вверху сумел опередить неудачно сыгравшего на выходе Укиджа, и головой переправил мяч в сетку.

В итоге – 2:1, «Сент-Этьен» обладает преимуществом в паре перед ответной встречей, но всё, конечно, решится на поле «Меца» 2 июня.