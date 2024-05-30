Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Чанов: «Головин показывает очень хороший уровень игры»

30 Мая 2024 • 20:39 Комментировать

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался об игре хавбека «Монако» Александра Головина.

Специалист считает, что Головин — один из тех, у кого по-настоящему получилось закрепиться в Европе.

«Саша показывает очень хороший уровень игры. Но не знаю, можно ли его на данный момент считать лучшим российским футболистом», — цитирует Чанова Legalbet.

При этом эксперт уверен, что Головин продолжит прогрессировать.

В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл в 27 матчах с учетом всех турниров, стал автором шести забитых мячей и записал в свой актив шесть ассистов.

Напомним, по итогам сезона Головин был признан лучшим игроком «Монако».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Вячеслав Чанов Александр Головин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию» Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры Беллингем признался, что думает о трансфере Мбаппе в «Реал» Криштиану Роналду закрыл чемпионат дублем в ворота «Аль-Иттихада» Бензема и поставил рекорд по голам за сезон Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги «Флуминенсе» «объявил» о трансфере Холанна Винисиус высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал» Роналду предупредил судью финала Кубка чемпионов
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Барселона» объявила об увольнении Хави Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Рыбин: Если ехать на ЧМ, то за золотыми медалями Кожевников сравнил КХЛ и НХЛ Ярославский «Локомотив» хочет летом подписать двух новых форвардов Плющев: Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея Экс-главный тренер сборной России: Дальше четвертьфинала на ЧМ мы бы не прошли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.05.24 в 21:30
Сент-Этьен Сент-Этьен
Мец Мец
2.11 3.40 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Мая
20:39 · Франция. Лига 1
Чанов: «Головин показывает очень хороший уровень игры»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Черданцев ответил, стоит ли Сафонову переходить в «ПСЖ»
18:43 · Франция. Лига 1
Гризманн упрекнул журналистов за оценку сезона Мбаппе
17:14 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Сафонову обязательно дадут игровую практику в «ПСЖ»
13:35 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на защитника «Ливерпуля»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Во Франции сомневаются в уровне Сафонова перед трансфером в «ПСЖ»
12:28 · Италия. Серия А
У Хвичи есть соглашение с «ПСЖ», но всё зависит от «Наполи»
11:13 · Франция. Лига 1
«Монако» поздравил Головина с днём рождения
10:51 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Сафонов станет игроком «ПСЖ»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Три французских клуба интересуются Сперцяном
09:44 · Россия. Премьер-лига
Чалов дал оценку сезону Головина в «Монако»
09:39 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «Реал» подпишет Мбаппе
08:48 · Италия. Серия А
«ПСЖ» может купить замену Мбаппе за 110 миллионов евро
08:16 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» высказался о Мбаппе
07:53 · Испания. Ла Лига
Дешам ответил на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»
Все новости
Рекомендуем