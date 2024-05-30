Чанов: «Головин показывает очень хороший уровень игры»

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался об игре хавбека «Монако» Александра Головина.

Специалист считает, что Головин — один из тех, у кого по-настоящему получилось закрепиться в Европе.

«Саша показывает очень хороший уровень игры. Но не знаю, можно ли его на данный момент считать лучшим российским футболистом», — цитирует Чанова Legalbet.

При этом эксперт уверен, что Головин продолжит прогрессировать.

В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл в 27 матчах с учетом всех турниров, стал автором шести забитых мячей и записал в свой актив шесть ассистов.

Напомним, по итогам сезона Головин был признан лучшим игроком «Монако».