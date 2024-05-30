Гризманн упрекнул журналистов за оценку сезона Мбаппе

Футболист национальной сборной Франции Антуан Гризманн выказался о выступлении форварда Килиана Мбаппе в сезоне 2023/2024.

«Сколько голов забил Килиан? 44? И вы говорите, что он провёл не лучший сезон, ребята?» - сказал Гризманн на пресс-конференции.

Мбаппе провёл за «ПСЖ» в различных соревнованиях сезона 48 официальных матчей. В них форвард не только забил 44 гола, но ещё и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Отметим, что соперниками сборной Франции на групповой стадии Евро-2024 будут национальные команды Нидерландов, Польши и Австрии. Турнир стартует уже 14 июня.