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Чемпионат Франции. Лига 1

Гризманн упрекнул журналистов за оценку сезона Мбаппе

30 Мая 2024 • 18:43 Комментировать

Футболист национальной сборной Франции Антуан Гризманн выказался о выступлении форварда Килиана Мбаппе в сезоне 2023/2024.

«Сколько голов забил Килиан? 44? И вы говорите, что он провёл не лучший сезон, ребята?» - сказал Гризманн на пресс-конференции.

Мбаппе провёл за «ПСЖ» в различных соревнованиях сезона 48 официальных матчей. В них форвард не только забил 44 гола, но ещё и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Отметим, что соперниками сборной Франции на групповой стадии Евро-2024 будут национальные команды Нидерландов, Польши и Австрии. Турнир стартует уже 14 июня.

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ПСЖ Антуан Гризманн Килиан Мбаппе ещё теги
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