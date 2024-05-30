«Монако» поздравил Головина с днём рождения

«Монако» в своих социальных сетях опубликовал пост с поздравлениями с днём рождения российского полузащитника Александра Головина.

- С днём ​​рождения, Александр. Нашему полузащитнику сегодня исполняется 28 лет, - говорится в публикации клуба.

Головин является воспитанникам столичного ЦСКА, за «Монако» он выступает с лета 2018 года, контракт футболиста с клубом действует ещё два года.

Российский полузащитник в завершившемся сезоне французского чемпионата провёл 27 матчей, записал на свой счёт шесть мячей и столько же голевых передач на своих партнёров по команде. «Монако» финишировал на второй позиции и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.