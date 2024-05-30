Президент «ПСЖ» высказался о Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи дал комментарий по нападающему Килиану Мбаппе, который покидает клуб.

«Хочу пожелать ему всего самого лучшего. Семь лет Мбаппе приносил пользу нашему клубу. Он приехал к нам 18-летним мальчиком, а сейчас является лучшим футболистом мира. Возможно, в будущем Килиан вернется во Францию. Я знаю, что он хочет перейти в другой чемпионат, чтобы воплотить свои амбиции. Ему это позволено», - передает слова руководителя Get French Football News.

Ранее сообщалось, что следующим местом работы 25-летнего нападающего будет мадридский «Реал». Стороны близки к подписанию контракта на пять лет.