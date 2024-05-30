Дешам оценил игру Мбаппе перед стартом Евро-2024

«Килиан забил всего 44 гола за сезон, хотя мог забить гораздо больше. Он принял участие в финальном матче Кубка и был достаточно активен на поле. Другие перестали играть раньше или не выходили уже на поле. Хочу сказать, что я не волшебник. Я ничего не смогу изменить за оставшееся к Евро время», - передает слова специалиста AS.